Leijonien jässikkä ensi kaudeksi Ruotsiin? Kommentoi itse tilannetta: "Otan pienen tauon"

Expressenin mukaan Luulaja on käynyt keskusteluja Hartikaisen managerin kanssa. Hartikainen itse ei kuitenkaan allekirjoita tätä.

Hartikainen pelasi edelliset kahdeksan kautta Venäjän KHL-liigaa Salavat Julajev Ufassa. Ensi kaudeksi uusi seura on siis hakusessa.

Hartikainen on pelannut MM-turnauksesa Suomen ykkösvitjassa yhdessä Mikael Granlundin ja Sakari Mannisen kanssa. Tehopisteitä Hartikainen on saalistanut tähän mennessä 0+4, eli maalitili kotikisoissa on vielä avaamatta.