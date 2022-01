Täysi katastrofi – 25 pelaajaa saanut koronatartunnan EM-kisoissa

EM-kilpailut käynnistyvät torstaina Unkarissa ja Slovakiassa. 25 pelaajaa ja yhdeksän taustahenkilöä on eristetty koronatartuntojen vuoksi. Luvut vaihtelevat kuitenkin nopeasti molempiin suuntiin. Balkanin mailla on kaikista ikävin tilanne. Serbialla on yhteensä 13 koronataruntaa, joista seitsemän on pelaajilla ja kuusi taustahenkilöillä.