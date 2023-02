Tästä tukikohdasta tuli hetkessä historiaa: Ukrainan panssarivaunu avasi ammussateen venäläisiä kohti – "Örkkejä niittämässä"

Ukrainan asevoimien maajoukot on julkaissut videomateriaalia mekanisoidun prikaatin taisteluista Bahmutissa.

Bahmut on ollut viime aikoina yksi aktiivisimmista sota-alueista Ukrainassa. Kaupunki on tuhoutunut lähes täysin Venäjän hyökkäyksistä. Venäjä on yrittänyt kaikkensa murtaakseen Ukrainan puolustuksen alueella.