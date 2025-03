Tässä on Suomen joukkue naisten viestiin

Trondheimin MM-hiihdoissa käydään huomenna naisten viesti, jossa Suomikin taistelee mitalista.

Suomen joukkue viestissä on varsin odotettu. Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen hiihtävät perinteisellä, Krista Pärmäkoski ja Jasmi Joensuu vapaalla.

– Kyllä siinä varmasti on mahdollisuuksia taistella mitalista. Ruotsi on varmaan ennakkosuosikki, ja Norja on myös kovalla joukkueella. Sitten siinä on kovia joukkueita Saksa, USA:kin. Sveitsi on ollut täällä yllättävän hyvä kaikilla matkoilla. Siellä on useita joukkueita taistelemassa, maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen ennakoi viestiä ennen Suomen joukkueen julkistamista.

Matintalo on hiihtänyt Trondheimissa vain yhden matkan. Hän onnistui tiistaina mainiosti perinteisen kympillä ja sijoittui kymmenenneksi.

Niskanen oli kyseisessä kisassa Matintalon edellä yhdeksäs, ja eilen hän muodosti Joensuun kanssa neljänneksi sijoittuneen Suomen joukkueen parisprintissä.

Pärmäkoski oli sunnuntain yhdistelmäkisassa seitsemäs ja perinteisen kympillä 17:s.

Joensuu on osallistunut Trondheimissa parisprintin lisäksi henkilökohtaiseen sprinttiin, jossa hän oli yhdeksäs.

Naisten viesti käydään huomenna perjantaina kello 14.15 alkaen.