Tapparan "uusi pelitapa" herättää ihastusta SM-liigassa – Veli-Matti Savinainen avaa sen oivalla kiteytyksellä

Jääkiekon SM-liigassa hallitseva mestari Tappara on aloittanut uuden kauden tyylillä. Kymmenen ottelua, peräti 25 pistettä ja sarjajohtajan paikka. Tapparaan on liittynyt paljon mielenkiintoa sen merkittävän valmentajavaihdoksen myötä. Tapparan ”uusi pelitapa” herättää ihastusta. Mutta mistä tarkalleen on kyse?