MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi on tehnyt hallitsevan mestarin Tapparan pelaamisesta erityisen huomion.

Tapparan alkukausi on sujunut odotetun vahvasti ja joukkue on 25 pelatun ottelukierroksen jälkeen kolmantena. Toista kauttaan Tapparan käskyttäjänä toimiva Rickard Grönborg on tehnyt täksi kaudeksi pieniä viilauksia joukkueensa peliin.

– Täytyy ihailla Grönborgin tapaa johtaa tuota ryhmää. Viime vuodestakin on uskallettu tähän vuoteen tehdä muutoksia, Kivi kehuu Liigaviikossa.

Kivi nosti Tapparan pelistä varsinkin yhden erityisen muutoksen esiin videonäytteen kera.

– Tämä on sellainen pelillinen asia, joka on vaikea toteuttaa. Näissä KalPa ja Tappara ovat minun silmissäni SM-liigan parhaita. Tulee sellainen totaalimuutos, Kivi sanoo.

Katso Karri Kiven analyysi videonäytteineen kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.