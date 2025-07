Tangokuninkaalliset valitaan tänä vuonna uudella tavalla

Tangomarkkinoiden voittajat valitaan nyt uudella tavalla. Sekä miesten että naisten sarjan ykkösen päättää ensi kertaa yleisö.

Tämän vuoden Seinäjoen tangomarkkinat huipentuvat uusien tangokuninkaallisten valintaan lauantai-iltana 12. heinäkuuta. Voittajat valitaan nyt uudella tavalla. Sekä miesten että naisten sarjan ykkösen päättää ensi kertaa yleisö.

Käytännössä kisa etenee niin, että tuomaristo valitsee yhteensä kahdeksasta nais- ja miesfinalistista niin sanottuun superfinaaliin kaksi naista ja kaksi miestä. Yleisö kotisohvilla ja finaalissa paikan päällä äänestää sitten voittajat.

– Halusimme kokeilla nyt jotain uutta. Tässä tuli avuksi se, että Yleisradio lähti tänä vuonna mukaan. Näin yleisö voi valita äänestystavan kolmesta vaihtoehdosta. Ne ovat puhelinsoitto, tekstiviesti tai ilmaisen Yle-sovelluksen käyttäminen, kertoo Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pasi Ojala STT:lle.

Hän muistutti huumorimielellä siitä, että voittajien valinnasta on kuulunut moitteita tuomariston suuntaan vuosittain.

– Ehkä soraäänet vaikenevat, kun yleisö saa itse päättää voittajat, Ojala sanoo ja naurahtaa.

Voittaja petraa tosipaikan tullen

STT uteli ennakolta kahdelta loppukilpailun tuomarilta, miltä Seinäjoen tangomittelö ja ylipäänsä Suomen lavatanssikulttuuri nyt näyttävät.

– Finaalissa ovat vastakkain pitkä kokemus tangolaulamisesta ja nuori tulkinta. Mukana on esimerkiksi nelikymppisiä ja parikymppisiä, sanoo Tangomarkkinoiden tuomaristossa ensi kertaa istuva ooppera- ja konserttilaulaja Waltteri Torikka.

Hänen mukaansa tangokuninkaan ja tangokuningattaren tittelit vievät yhteensä kahdeksasta laulajasta ne kaksi, jotka pystyvät parantamaan tosipaikan tullen.

– Tuo ratkaisee, sillä jo semifinaali oli hyvin tasainen.

Toinen tuomariston ensikertalainen Maria Lund arvioi, että laulajan iällä sinänsä ei ole merkitystä.

– Joillakin on kaikki valmiina synnynnäisesti. Toiset taas joutuvat tekemään vuosien työn ollakseen valmiita esiintymislavalle, kertoo Lund, joka on tehnyt sekä laulajan että näyttelijän töitä.

Uudistajan löydettävä balanssi

Mitä seikkoja tangotuomarit panevat merkille finaaliesityksissä?

– Kokonaisuus ratkaisee. Tietenkin kiinnitän huomiota äänenkäyttöön, sen puhtauteen. Yhtä oleellista on esiintyminen, se, miten hyvin finalisti osaa ottaa yleisön. Pitää muistaa, että tangokuninkaalliset lähtevät viihdyttämään yleisöä kautta Suomen, Lund sanoo.

Koska Torikka laulaa myös klassista musiikkia, hän linjaa tangolaulajien ja oopperalaulajien välistä eroa.

– Klassisessa musiikissa on hieman sama juttu kuin balettitanssijoilla: se on paljon rajatumpaa estetiikassa. Tangolaulajalla on enemmän vapauksia siinä, miten voi tuoda omaa persoonaansa esille.

Torikka kuitenkin samalla korostaa, että tangon esittäminen on tasapainoilua.

– Jos haluaa tuoda tulkintaan jotakin uutta, pitää löytää balanssi. Myös tangossa on tietyt tulkinnan traditiot, joita yleisö odottaa kuulevansa.

Lavatanssit ja kesäteatteri

Tangomarkkinoilla oli viime vuonna hitusen alle 50 000 kävijää. Yleisömäärä oli 2020-luvun paras, vaikka takavuosien väenpaljoudesta jäätiin. Mitä Tangomarkkinat ja laajemmin lavatanssikulttuuri tarvitsevat, jotta niiden merkitys säilyy?

Lund nimeää tervetulleeksi merkiksi sen, että Suomen nuorisossa on virinnyt lavatanssiharraste.

– Tällaista trendiä on ollut havaittavissa kymmenen viime vuoden aikana. Tärkeää on kyetä saamaan mukaan kaikenlaisia ja eri-ikäisiä kuulijoita.

Lavatanssien jonkin asteen comebackiin liittyy Lundin mukaan myös rakenteiden muutos.

– Enää ei tanssijoiden tarvitse olla miehen ja naisen pari, vaan sinne tanssilattialle voi mennä missä tahansa kokoonpanossa.

Lund muistuttaa vielä, että tanssilavaperinne kuuluu Suomen kesään yhtä oleellisesti kuin kesäteatterit.