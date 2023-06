Tänään ollut kuluvan vuoden kuumin päivä: Huomenna jopa helteisempää

Yli 28 astetta on mitattu myös ainakin Turussa, Kouvolassa ja Hyvinkäällä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan auringon uv-säteily on lähipäivinä voimakkaimmillaan. Uv-säteilyltä kannattaa asiantuntijoiden mukaan suojautua ensisijaisesti vaatetuksella. Ihoalueet, joita ei voi suojata vaatteilla, kannattaa suojata aurinkovoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30. Erityisesti lasten herkän ihon suojaamiseen on syytä kiinnittää huomiota.