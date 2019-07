Tämän vuoden luonnonvarat on nyt kulutettu – "Talous ja ihmisten hyvinvointi ovat vaarassa, ellei ylikulutusta saada kuriin"

Tänään maanantaina on maailman ylikulutuspäivä. Se tarkoittaa, että maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu loppuun ja loppuvuoden elämme velaksi. Me suomalaiset olimme käyttäneet laskennallisen osuutemme maailman luonnonvaroista jo huhtikuun alussa. Jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin lähes neljä maapalloa.