Tämä Ukrainan pohjoiskorealaisista sotavangeista tiedetään

Kokosimme, mitä Ukrainan kiinniottamista pohjoiskorealaisista sotavangeista tällä hetkellä tiedetään.

Ukraina kertoi vastikään ottaneensa vangiksi kaksi pohjoiskorealaista sotilasta Kurskin alueella. Myöhemmin Etelä-Korean tiedustelupalvelu vahvisti osaltaan, että kaksi haavoittunutta pohjoiskorealaissotilasta oli jäänyt torstaina Kurskin rintamalla Ukrainan haaviin.

Otettiin kiinni eri ajankohtina

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon raportissa kerrotaan, että Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n mukaan maan erikoisjoukot vangitsivat 9. tammikuuta yhden pohjoiskorealaisen sotilaan Kurskin alueella.

Toinen pohjoiskorealainen olisi jäänyt Ukrainan ilmavoimien rynnäkköjoukkojen vangiksi alueella ajankohtana, jota ei tarkemmin määritelty.

ISW:n mukaan yhdellä sotavangilla oli hallussaan Tuvan tasavallasta peräisin oleva venäläinen sotilasrekisterikortti, jonka venäläisviranomaiset ovat tiettävästi myöntäneet hänelle syksyllä 2024.

Vankeja on jo kuulusteltu

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lauantaina 11. tammikuuta, että maan tiedustelupalvelu SBU on kuulustellut sotavankeja. Zelenskyin mukaan vankeja on hoidettu kiovalaisessa sairaalassa.

Vangitut pohjoiskorealaiset ovat tiettävästi ensimmäiset, jotka Ukraina on onnistunut ottamaan kiinni elävänä. Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan yksi vakavasti loukkaantunut vangiksi jäänyt pohjoiskorealainen kuoli vammoihinsa joulun jälkeen.

Zelenskyi kutsuu vankeja sotavangeiksi, vaikka Pohjois-Korea ei ole virallisesti julistanut sotaa Ukrainalle.

0:37

Zelenskyi julkaisi kuvia kahdesta vangitusta pohjoiskorealaisesta: "Maailman tulee tietää totuus."

Vangit kielitaidottomia

Vangit vietiin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan kuulusteltaviksi, koska yhteistä kieltä on ollut vaikea löytää. He eivät puhu englantia, venäjää tai ukrainaa.

Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan kuulustelut on tehty yhdessä Etelä-Korean tiedustelupalvelun kanssa ja hoidettu korean kielellä.

"Kokeneita sotilaita"

Jonkin verran tietoja vangeilta on jo saatu.

Sotilaiden kerrotaan syntyneen vuosina 2005 ja 1999 ja he ovat palvelleet Pohjois-Korean armeijassa vuosista 2021 ja 2016. He ovat Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan kertoneet olevansa kokeneita sotilaita.

ISW:n mukaan sotavanki kertoi ukrainalaisille käyneensä koulutuksen venäläisten joukkojen kanssa vain viikkoa ennen kuin hänet lähetettiin taisteluihin. Vanki oli luullut, että hän on menossa Venäjälle eikä sotimaan Ukrainaan.

Tämän saman asian kertoi myös Etelä-Korean tiedustelupalvelu, jonka mukaan toinen sotilaista kertoi saaneensa koulutusta Venäjän armeijalta saavuttuaan maahan marraskuussa.

Sotavangin mukaan Pohjois-Korean joukot ovat kärsineet merkittäviä tappioita taisteluiden aikana.

Pohjois-Korea tai Venäjä ei ole missään vaiheessa vahvistanut ukrainalaisten kertomaa siitä, että Kurskin alueella taistelisi jopa noin 12 000 Pohjois-Korean lähettämää sotilasta.

Lähteet: ISW, STT, Reuters, uutistoimisto AFP