Talvilomalaiset saavat nauttia tänään vielä pakkasesta – ensi viikolla sää lauhtuu

Talvilomalaisille näyttää olevan tänään luvassa laajalti selkeää pakkassäätä. Alkuviikosta sää kuitenkin lämpenee ja on monin paikoin plussan puolella, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Tänään maan etelä- ja keskiosissa sää on laajalti selkeää ja päivälämpötilat ovat 2–7 pakkasasteen välillä, päivystävä meteorologi kertoo.

Itärajan tietämillä on hieman pilvisempää, mutta lumisateita ei ole tiedossa.

Lapissa päivä on pilvinen, ja Keski- ja Pohjois-Lappiin on luvassa lumisateita. Pohjois-Suomessa päivälämpötilat pysyttelevät 5–12 pakkasasteessa.

Maanantaina lämpötilat nousevat plussan puolelle

Suomenlahden itäosiin on annettu varoitus kovasta tuulesta.

Tiistain sää on myös verrattain selkeä Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Länsi-Suomessa lämpötila on plussan puolella, muualla maassa on muutamia pakkasasteita.