Kansalaisaloite vaatii sähkönsiirtomaksujen hillitsemistä ja saavuttaa nopeasti suosiota – vajaassa parissa viikossa jo 30 000 allekirjoitusta

Aloite on noussut kovaan suosioon. Allekirjoituksia on kertynyt vajaassa kahdessa viikossa jo yli 30 000. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Koska allekirjoituksia on aikaa kerätä huhtikuuhun saakka, vaikuttaa hyvin mahdolliselta, että vaadittu raja ylittyy.