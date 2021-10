Talebanin ylin johtaja esiintyi ensi kertaa julkisesti

Akhundzadan esiintymisen turvajärjestelyjä luonnehdittiin hyvin tiukoiksi, eikä tilaisuudesta ole julkaistu kuvamateriaalia. Äänitallenne on kuitenkin levinnyt sosiaalisessa mediassa.

Uskonoppinut nousi johtoon lennokki-iskun jälkeen

Talebania vuodesta 2016 johtanut Akhundzada on pitänyt matalaa profiilia. Hän nousi ääriliikkeen johtoon Yhdysvaltain lennokki-iskussa kuolleen mullah Akhtar Mansourin tilalle .

BBC on aiemmin kuvaillut, että aiemmin talebanien varajohtajana toiminut Akhundzada on enemmän uskonoppinut kuin sotilaskomentaja. Hän on muun muassa langettanut suurimman osan järjestön fatwoista eli uskonoppineen laintulkinnoista.