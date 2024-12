Takavuosien huippumalli kuoli yllättäen – epäillään häkämyrkytystä

Dayle Haddon muistetaan kosmetiikkamerkkien keulakuvana.

Takavuosien huippumalli ja näyttelijä Dayle Haddon,76, on kuollut, uutisoi muun muassa The New York Times.

Haddon löydettiin hänen tyttärensä kotoa Pennsylvaniassa perjantaina 27. joulukuuta. Asunnosta löydettiin myös toinen henkilö, joka vietiin sairaalahoitoon. Haddon todettiin kuolleeksi paikan päällä.

Viranomaiset epäilevät kuolinsyyksi häkämyrkytystä. Viranomaisten mukaan huoneiston kaasulämmitysjärjestelmän viallisen poistoputken epäillään aiheuttaneen häkävuodon. Kiinteistössä havaittiin korkeita häkäpitoisuuksia, jonka takia myös kolmea pelastustyöntekijää hoidettiin altistumisen vuoksi.

Haddon esiintyi useiden kosmetiikkamerkkien, kuten Max Factorin, sekä L´Orealin keulakuvana. Uransa aikana hänet nähtiin useiden merkittävien muotilehtien, kuten Voguen ja Ellen kannessa. Hän näytteli myös 70-luvun elokuvissa. Haddon teki hyväntekeväisyystyötä muun muassa Unicefille.

Dayle Haddon esiintyi useiden kosmetiikkamerkkien kasvona.

Haddonin tytär Ryan Haddon,53, julkaisi äitinsä Instagram-tilillä tunteikkaan muistokirjoituksen, johon oli postannut kuvakimaran äitinsä uran varrelta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

– Daylen kirkas valo on himmentynyt tässä maallisessa valtakunnassa. Se loistaa yhtä säteilevästi jossain siellä missä sitä eniten tarvitaan. Sitä en epäile yhtään, tytär muun muassa kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Lue myös: Näyttelijä Olivia Hussey on kuollut