Taiwan ja WHO sanasodassa koronaviruksen vuoksi – maa vaatii anteeksipyyntöä

Taustalla on järjestön pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin eilinen kommentti, jossa hän syytti Taiwanin hyökänneen häntä vastaan ja käyttäneen rasistisia nimityksiä hänestä. Taiwan on kiistänyt syytökset.

Taiwanin ja WHO:n välit ovat olleet ennätyskireät koronaviruspandemian aikana, vaikka Taiwan on pitänyt viruksen verrattain hyvin hallinnassa. Maassa virukseen on kuollut viisi ja vahvistettuja tapauksia on 379.