Taistelut Ukrainassa jatkuneet viime yönä – tähän mennessä kuolleiden joukossa ainakin kolme lasta

Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähellä on nähty varhain sunnuntaiyönä kaksi suurta räjähdystä, kertoo yhdysvaltalaisuutiskanava CNN.

Räjähdysten sijainniksi on arvioitu noin 30 kilometriä Kiovasta etelään sijaitseva Vasylkivin kaupunki, jossa sijaitsee CNN:n mukaan sotilaslentokenttä sekä useita polttoainesäiliöitä.

Mediatietojen mukaan venäläisraketti on osunut öljyvarastoon Vasylkivissa, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

"Venäjän joukoilla logistisia haasteita"

Myös Yhdysvaltain puolustusministeriöstä on kerrottu uutistoimisto AFP:lle ja uutiskanava CNN:lle, että ukrainalaisten vastarinta on ollut venäläisille odottamattoman kovaa.

Taisteluissa kuollut lähes 200 ukrainalaista

Torstaiyönä alkaneissa taisteluissa on kuollut lähes 200 ukrainalaista, kertoo Interfax-Ukraine. Kuolleiden joukossa on kolme lasta. Tämän lisäksi taisteluissa on loukkaantunut yli 1000 ukrainalaista.