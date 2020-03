Tähtitieteilijät ovat vihdoin löytäneet Linnunradan reunan: Kaikki ei ole sitä miltä näyttää

Käytännössä galaksimme on yli 15 kertaa laajempi, kuin sen näkyvä spiraalikiekko, kertoo ScienceNews. Lukemattomista tähdistä koostuvan spiraalin ulkopuolella on kaasusta muodostuva kiekko, joka ei hohda valoa. Sen takia galaksimme todellista reunaa on ollut vaikea mitata.