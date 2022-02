Tähtihyökkääjä pelikunnossa, karanteenista vapautunut Jussi Olkinuora maaliin – tässä Leijonien ketjut

Olkinuora joutui alkuviikosta toviksi karanteeniin hänen ct-arvojensa vuoksi. Suomalaisvahti vapautui kuitenkin karanteenista keskiviikkona ja on nyt ensimmäistä kertaa Leijonien tolppien välissä.

Hyviä uutisia on muiltakin osin. Latvia-ottelun kesken jättänyt Markus Granlund on pelikunnossa ja tähdittää Suomen kovaa ykköskenttää. Myös loppuviikosta sairastellut Niklas Friman on toipunut pelikuntoon.