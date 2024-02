Tähtihiihtäjän vahinkolaukaus kurittaa koko Norjan maajoukkuetta

– Tämä on hyvä ja oikeastaan aika odotettu (päätös). Olen tyytyväinen, että ei tullut mitään vakavampaa. Sakot ja aseenkäsittelykurssi ovat mielestäni sopivat rangaistukset, Lägreid sanoo NRK:lle .

Lägreidin henkilökohtaisten rangaistusten lisäksi myös Norjan ampumahiihtoliitto sai sanktioita. Sakon suuruus on 2500 euroa, ja sen lisäksi koko Norjan maajoukkue käymään Lägreidin tavoin aseenkäsittelykurssin.

– Uskon että kertaus on kaikille hyväksi. Tällaisella kurssilla on hyötyä, olet sitten ampunut vahinkolaukauksen tai et, Lägreid toteaa.