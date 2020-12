Tähtiharrastajat havaitsivat outoja vaakaraitoja valokuvissaan, löytö sysäsi liikkeelle mullistavan tapahtumasarjan – täysin uuden revontulimuodon löytäjät saivat nyt Ursan palkinnon

Havainto sysäsi liikkeelle mullistavan tapahtumasarjan

”Havaintoilta osoittautuikin varsin tärkeäksi”

Outojen muotojen kimppuun käytiin lopulta

Havainnot jäivät syrjään vuosiksi, kunnes Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmrothin johdolla julkaistiin kirja Revontulibongarin opas (Into, 2018).

Dyynit tarjoavat tutkijoille uuden kanavan

– On ollut käsittämätön kunnia päästä tällaiseen mukaan. Työryhmämme saavutus oli kyllä joukkuepeliä parhaimmillaan. Samalla syntyi elinikäisiä ystävyyssuhteita. Monesti luontoharrastusten yhteydessä tulee vastaan jotain, mitä ihmettelen ja mietin, onko asiasta vielä saatu selkoa, Minna Glad kertoo.

– Mutta se, että pääsee itse osallistumaan uuden ilmiön selvitystyöhön, on harrastajalle harvinainen ja ikimuistoinen kokemus! Revontulissa kiehtoo niiden kauneus ja saavuttamattomuus. Ne tekevät mitä lystäävät aivan meistä ihmisistä riippumatta. Se tekee mielen nöyräksi.

– Monesti piskuinen revontulibongari ehtii palella ulkona tuntikaupalla, ennen kuin uskomattoman monipuoliset taivaan tulet palkitsevat. Silloin mietin, miten valtavan suuri ilmiö se on – säteiden korkeus on satoja kilometrejä. Näytös, jota ihailen, saattaa näkyä myös kauas Venäjälle tai Ruotsiin. Kauneimmat näytökset tuovat niin paljon kiitollisuutta ja hyvää mieltä, että seuraavana päivänä valvominen ei tunnu missään ja olen täynnä energiaa.

”Ihmisiin on asennettu peruskiinnostus avaruuteen”

Loikalalla on oma tähtitorni Kouvolan Alakylässä.

Loikalalle tähtiharrastuksessa kiehtoo sen monimuotoisuus. –Mitä hienoja kohteita tähtitaivas pitääkään sisällään! Kohteet auttavat ymmärtämään oman planeettamme ainutlaatuisuuden ja sen, miten hienossa paikassa aurinkokunnassamme me elämme. Tähtitaivaan tarkkailu auttaa helposti unohtamaan ja ohittamaan pienet maalliset murheet, joita meillä kaikilla välillä on. Se on aika hyvän harrastuksen merkki.