Tähän Helmarien päävalmentajan ratkaisuun katseet kiinnittyvät turnauksen edetessä – muuttuuko kritisoitu tyyli?

Päävalmentajakaudellaan kritiikkiä peluuttamisesta saanut Signeul on tunnettu siitä, että avauskokoonpanon ulkopuolelta on vaikea murtautua pelaamaan. Mahdolliset vaihdot toteutuvat usein otteluiden loppuhetkillä. Tilanne on vaihtopelaajille haastava.