Taas uran kärkiveto! Mäkihyppääjä Jenny Rautionaholta hieno kilpailu

Seitsemäs sija on Rautionaholle uran paras maailmancupin normaalimäen kilpailuissa. Lauantaina hän oli yhdeksäs ja aiemmin tässä kuussa Japanin Zaossa kymmenes. Rautionaho on yltänyt tällä kaudella seitsemän kertaa kymmenen parhaan joukkoon maailmancupissa. Kohokohtana on Sapporon suurmäen toinen sija kahden viikon takaa.