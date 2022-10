Taas paukkui! Erling Haaland osui kahdesti – supermiehen tahti on täysin käsittämätön

Norjalainen on nyt iskenyt maalin seitsemässä peräkkäisessä kotiottelussa. Supertähti on tehnyt nyt 17 maalia. Se on yhtä monta, kuin Harry Kane iski koko viime kaudella. Maalikuninkuus irtosi Valioliigassa viime kaudella 23 osumalla. Lukemat laitettaneen uusiksi tänä vuonna.