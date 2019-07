Taas ammuskelu Ruotsissa: Laukaukset raikasivat Växjön keskustassa, nuori mies kiidätettiin sairaalaan

– 20-vuotias mies on viety sairaalaan. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia, Lars Lindwall Ruotsin poliisista Expressenin haastattelussa.

Poliisi on eristänyt alueen teknistä tutkintaa varten. Ammuskelussa haavoittunutta sekä todistajia kuullaan tänään. Asiaa tutkitaan murhan yrityksenä.

Ruotsissa on kuollut ammuskeluissa tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä yhteensä 18 ihmistä. Tukholman alueella on tapahtunut 30 ammuskelua, joissa yhdeksän ihmistä on saanut surmansa.