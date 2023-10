Syyttäjä: Äärioikeistolaisten terrorismituomioon sisältyy viesti: "Tämän ideologian omaksuneita on meillä kyllä muitakin"

Kolme nuorta suomalaismiestä tuomittiin tänään terrorismirikoksista vankeuteen. Kahdelle heistä vankeus on ehdotonta.

Tuomio on poikkeuksellinen, sillä kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun äärioikeiston edustajia tuomitaan Suomessa terrorismirikoksista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen mukaan tuomio on ainutlaatuisuutensa lisäksi tärkeä myös sisältönsä puolesta.

– Tässä on nyt yksi niistä harvoista terrorismirikostuomioista, joita meillä on ylipäätänsä annettu, ja tämä tapaus on tyypiltään tietyllä tavalla ennakkotapausluonteinen, Rappe kommentoi MTV:lle.