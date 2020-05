Synkät koronatilastot jatkuvat Yhdysvalloissa: taas yli 1 600 koronakuolemaa vuorokauden aikana

Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena yliopiston mukaan jo yli 77 000 ihmistä.

Yhdysvalloissa on aiemmin tällä viikolla ollut useampi yli kahdentuhannen koronaviruskuoleman päivä.

Tartuntoja Yhdysvalloissa on vahvistettu ainakin yli 1,28 miljoonaa. Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti paitsi korkeimmat tartuntaluvut myös eniten koronakuolemia.