Sveitsiläinen mies pidätetty retkeilijänaisten kuolemiin liittyen Marokossa

Marokkolaisviranomaisten mukaan pidätetyllä miehellä on myös Espanjan kansalaisuus.

Tanskalainen ja norjalainen nainen löydettiin kuolleina 17. joulukuuta Marrakechin kaupungista 100 kilometrin päässä sijaitsevilta Atlasvuorilta. Alue on suosittu turistikohde ja myös kaksikon on kerrottu olleen vuorilla vaeltamassa.

Tapaukseen liittyen on pidätetty myös 19 muuta miestä. Neljä näistä on poliisi pääepäiltyjä, ja heitä on kutsuttu ”yksinäisiksi susiksi”.