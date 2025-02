Suvi Minkkinen päätti MM-kisat oivallisesti – mitalisteilla suuret juhlat

Ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen päätti Lenzerheiden MM-kisat kahdeksanteen sijaan naisten 12,5 kilometrin yhteislähdössä. Kaikki mitalistit saavuttivat uuden henkilökohtaisen merkkipaalun.

Suvi Minkkinen ampui sunnuntain yhteislähdössä kaikkiaan kaksi sakkoa, jotka tulivat molemmat makuupaikoilta. Suomalainen kohenteli asemiaan kilpailun jälkimmäisellä puoliskolla ampumalla pystyn kummallakin kertaa nollille.

Minkkinen oli noussut viimeisen ammunnan jälkeen yhdeksänneksi. Loppulenkillä hän kapusi vielä yhden sijan ja oli lopulta kahdeksas.

Minkkinen jäi maailmanmestaruuden voittaneesta Ruotsin Elvira Öbergistä 43,4 sekuntia.

Mitalistien merkkipaalut

Mestari Öberg ampui kisassa kaksi sakkoa. Ranskan Océane Michelon ylsi kolmella ohilaukauksella hopealle (+9,3) ja Norjan Maren Kirkeeide saavutti kolmella hudilla pronssia (+16,5).

Henkilökohtainen arvokisavoitto on Öbergille uran ensimmäinen. Hän oli aiemmin näissä kisoissa saavuttanut takaa-ajon hopeaa. Tilille Lenzerheidesta on tullut myös viestipronssi. Olympialaisissa Öberg on ollut voittamassa viestiä Pekingissä 2022.

Michelonilla ei ollut vielä henkilökohtaista MM-mitalia. Hän oli ollut näissä kisoissa voittamassa viestiä.

Myös Kirkeeidelle MM-mitali on henkilökohtaisella tasolla ensimmäinen. Hän oli saavuttamassa Lenzerheidessa myös viestihopeaa.

Minkkinen teki laatujälkeä

Kansainväliseen kärkeen tällä kaudella toden teolla murtautunut Minkkinen ampumahiihti ylivoimaisesti uransa parhaat MM-kilpailut.

Hän saavutti Lenzerheiden ensimmäiseltä henkilökohtaiselta matkalta pikakilpailusta uransa ensimmäisen arvokisamitalin, pronssin. Takaa-ajossa suomalainen sijoittui kuudenneksi ja normaalimatkalla neljänneksi.

Ennen Lenzerheidea Minkkisen paras henkilökohtainen arvokisasijoitus oli kahdeksas sija Oberhofin MM-normaalimatkalla 2023.