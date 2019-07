Supo: Ulkoministeriöön vuonna 2013 kohdistuneen laajan verkkovakoilun tutkinta on keskeytetty – MTV Uutiset paljasti vakoilun

– Kyse on siitä, että rikosepäilyä ei ole voitu kohdistaa kehenkään yksittäiseen henkilöön, eikä nyt ole saatavissa sellaista lisäselvitystä, joka vaikuttaisi asiaan, sanoo STT:lle supon virkaa tekevä viestintäpäällikkö Minna Passi.

Kyse on kahdesta erillisestä tapauksesta, joissa molemmissa on epäilty valtiollisia toimijoita. Supo ei tarkemmin kommentoi, minkä valtioiden on epäilty olleen vakoilun takana.