Örebron kouluampumisesta epäilty ei ole poliisille tuttu

Ruotsin Örebrossa noin kymmenen ihmistä kuoli kouluampumisessa tiistaina, kertoi paikallinen poliisi tiedotustilaisuudessa alkuillasta.

Ampuminen tapahtui Risbergskan oppilaitoksessa, jossa tarjotaan aikuiskoulutusta.

Tarkempaa kuolleiden lukumäärää ei tässä vaiheessa pystytä kertomaan, sanoi Örebron paikallispoliisin päällikkö Roberto Eid Forest.

Iskun epäilty tekijä on yksi kuolleista, vahvisti oikeusministeri Gunnar Strömmer.

Epäilty ei ollut poliisille entuudestaan tuttu. Hänellä ei poliisin mukaan tiettävästi ollut yhteyksiä jengeihin, vaan hänen arvioidaan toimineen yksin. Poliisin mukaan ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tapaukseen liittyisi useita tekijöitä.

Poliisin mukaan epäilty tekijä on mies. Aftonbladetin tietojen mukaan hän olisi ollut 35-vuotias. Muita tietoja epäillystä tai uhreista ei tiistaina kerrottu. Poliisin mukaan uhrien tunnistaminen oli tiistaina meneillään.

Poliisi ei kertonut tarkempaa tietoa myöskään tekijän käyttämästä aseesta.

Kuolonuhrien lisäksi iskussa haavoittui ihmisiä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut haavoittuneiden määrää.

Örebron lääni kertoi aiemmin tiedotteessaan, että Örebron yliopistolliseen sairaalaan oli viety yhteensä kuusi ihmistä, joista viidellä oli ampumavammoja. Haavoittuneista neljä leikattiin, ja viidennen vammat olivat lieviä.

Osa koulusta evakuoitiin

Hälytys tapauksesta tuli noin puoli yhdeltä iltapäivällä paikallista aikaa. Hieman kahden jälkeen iltapäivällä poliisi ilmoitti, että välikohtaus koulun sisällä on ohi, mutta tapauksesta aiheutuva vaara ei ole ohi.

Poliisi ei toistaiseksi ole ottanut kantaa siihen, millaista asetta ampumisessa on käytetty ja kuinka monta laukausta on ammuttu. Seuraava askel on poliisin mukaan selvittää teon motiivi.

Poliisi kertoi tutkivansa tapausta alustavasti murhan yrityksenä, tuhopolttona ja törkeänä aserikoksena. Poliisi ilmoitti myös, että haavoittuneiden joukossa ei ole poliiseja. Aiemmin muun muassa Expressen uutisoi, että poliiseja olisi ammuttu.

Ihmisiä kehotettiin pysymään poissa koulun alueelta ja sen lähistöltä. Koululle saapui poliisihelikopteri, lukuisia ambulansseja ja runsaasti poliisin yksiköitä.

Ruotsin radio haastatteli yhtä koulun rehtoreista, jonka mukaan osa koulusta saatiin evakuoitua ja ne ihmiset, joita ei ehditty evakuoida, suojautuivat sisälle.

– Kuulin pamauksia, jotka luultavasti olivat laukauksia, mies kertoi puhelimessa.

Myös lähellä olevien koulujen oppilaat suljettiin kouluihin sisälle iltapäivän ajaksi.

Poliisi teki myöhemmin iltapäivällä Örebrossa kotietsinnän osoitteeseen, jonka uskottiin liittyvän epäiltyyn tekijään. Paikallismedia NA:n mukaan kyseessä oli laaja operaatio, ja poliisi saapui paikalle raskaasti aseistettuna.

Poliisi kertoi illalla tiedotteessaan tehneensä tapaukseen liittyvää tutkintaa useissa osoitteissa Örebrossa.

Ruotsin pahin joukkoampuminen

Örebron joukkoampuminen on Ruotsin historian pahin, sanoi maan pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa tiistai-iltana.

– Ajatukseni ja koko Ruotsin ajatukset ovat tänään ennen kaikkea uhrien luona. Kannamme surunne, Kristersson sanoi.

Kristersson ja oikeusministeri Strömmer kiittivät myös poliisia ja koulun henkilökuntaa.

Myös Ruotsin kuningasperhe julkaisi lausunnon, jossa ilmaistiin surua ja tyrmistystä joukkoampumisen vuoksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli surunvalittelunsa Örebron tapahtumista viestipalvelu X:ssä.

– Otamme osaa naapurimaamme Ruotsin surussa. Koulun pitäisi aina olla turvallinen paikka. Ajatukseni ovat uhrien, heidän omaistensa ja muiden asianosaisten kanssa, Orpo kirjoittaa viestissään ruotsiksi.