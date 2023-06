Suora lähetys: Petteri Orpoa odotetaan pian kameroiden eteen Säätytalolla – paikalla MTV Uutisten toimittaja Vesa Kallionpää

– Olen tyytyväinen. Näin on ratkottu taas iso määrä asioita. Muun muassa soten kokonaisuus kopsautettiin pöytään puheenjohtajapöydässä. Nyt kannustetaan talouspöytää maaliin. Siellä on iso työ. Veroratkaisussa varmasti totta kai työtä riittää. Olen luottavainen se porukka on tehnyt työtä kohta kaksi kuukautta ja he ymmärtää sen, että ollaan ratkaisuhetkillä. Kyllä se sieltä tulee.