Suora lähetys: Stubb pitää puheen arvostetussa lontoolaisessa yliopistossa

Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Lontoossa. Vierailullaan hän tapaa Britannian pääministerin ja pitää puheen arvostetussa yliopistossa.

Stubbin on määrä pitää puhe monenkeskisen järjestelmän murroksesta London School of Economics and Political Science -yliopistossa kello 12 alkaen. Voit katsoa puheen suorana tämän artikkelin alussa olevalta videolta.

Yliopistovierailun jälkeen Stubbin on määrä tavata Britannian pääministeri Keir Starmer sekä Britannian ulkomaantiedustelun johtaja Richard Moore.

Stubb kertoo tapaamisistaan suomalaiselle lehdistölle kello 17.30. MTV Uutiset Live näyttää myös tämän tilaisuuden suorana.