Suora lähetys kello 12.30: Presidentti Stubbin tiedotustilaisuus – Kultaranta-keskustelut alkavat

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman aiheena on Suomi ja Eurooppa muuttuvassa maailmassa. Keskustelut alkavat tänään kansainvälisellä päivällä, jossa esillä ovat Euroopan tulevaisuus ja sen rooli globaalissa geopolitiikassa. Ohjelmassa on kolme paneelikeskustelua. Ensimmäisessä keskustelussa Stubb ja Alankomaiden presidentti Mark Rutte tarkastelevat muun muassa globaaleja kehityskulkuja sekä Euroopan suuntaa Europarlamenttivaalien jälkeen.



Päivän toisessa keskustelussa aiheena on Euroopan sisäinen dynamiikka. Keskustelijoina ovat ulkoministeri Elina Valtonen, Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis ja Norjan ulkoministeri Espen Barth Eide.



Päivän päättää keskustelu Euroopan globaalista roolista. Keskustelemassa ovat Latvian ulkoministeri Baiba Braze, Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski ja EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen.