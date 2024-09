Suomi nousi F1-listauksessa korkealle – taipui yhdelle miehelle

Suomalaisvoittoa on F1:ssä juhlittu kaikkiaan 57 kertaa, ja se tuo maiden listalla kuudennen sijan. Ensimmäisen otti Keke Rosberg Sveitsissä maailmanmestaruusvuonnaan 1982 ja viimeisimmän Valtteri Bottas Turkissa syksyllä 2021.

Suomalaiskuljettajien voittoykkönen on Kimi Räikkönen (21 voittoa), perässään 20 voiton Mika Häkkinen. Bottas on voittanut kymmenen kisaa ja Rosbergin saldo on viisi voittoa. Listan täydentää Heikki Kovalainen voitollaan Unkarin gp:ssä 2008.

Maiden voittolistan ykkösenä on ylivoimaisesti Britannia 313 voitollaan. Voittaneita kuljettajia Britannialla on 21, johtajanaan F1:n kaikkien aikojen voittokärki Lewis Hamilton (105 gp-voittoa). Kakkossijaa kaikkien tilastossa Hamiltonin takana pitävä Michael Schumacher (91 voittoa) puolestaan on maiden tilastossa kakkosena olevan Saksan ykkösmies. Saksalaisvoittoja on F1-historiassa saatu 179.