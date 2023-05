Suomi kääriytyy nyt lämpöön, katso missä elohopea nousee yli 20 asteen: "Tämähän on ihan kesäsää!"

Meteorologi Liisa Rintaniemi vahvistaa, että Suomessa kolkutellaan nyt termisen kesän portteja. Vuorokauden keskilämpötila on kymmenen asteen yläpuolella ja ylimmät lämpötilat jopa yli 20 asteessa.

– Jo tänään voi ylittyä 20 astetta. Pohjanmaan sisämaassa on paikkoja, joissa pilvilautta todennäköisesti pääsee hajoamaan iltapäivällä niin, että se yllä oleva ilmamassa pääsee osoittamaan lämpönsä myös maanpinnassa, Rintaniemi kertoi MTV Uutiset Livessä.

– Torstai on jo tosi lämmin päivä. Siinä huomionarvoista on, että myös pohjoisessa sää pääsee lämpenemään. Jos siellä tänään on vielä pikkuisen pilvinen ja tihkusateinen päivä, niin huomenna tuo pilvilautta rakoilee sielläkin ja lämpötilat nousevat aika yleisesti yli 15 asteen.