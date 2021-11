Suomessa on raportoitu 3 166 uutta koronavirustartuntaa – tämä selittää suurta lukua

THL kertoi viime viikon perjantaina, että teknisestä viasta johtuen uusia tartuntoja ei päivitetty. Tänään julkaistussa tartuntaluvussa on mukana tartuntoja usealta päivältä. Koronatartuntoja raportoitiin viimeksi torstaina. Jos maanantaina julkaistun tartuntaluvun jakaa neljälle päivälle, tartuntoja on noin 790 vuorokautta kohden.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 293 ihmistä, joista 36 on tehohoidossa. Suomessa on raportoitu 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 230.