Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa – koronakuolemia nyt 710

2:16

Koronan jäljitystyö on vaikeutunut monilla alueilla, kun altistuneiden määrä on kasvanut. Katso mikä tilanne on Vantaalla, missä altistuneita on moninkertainen määrä aiemmasta.