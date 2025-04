Suomenlahdella liikkuu erikoinen venäläislaiva – sivusto: Kyseessä Putinin jahti

Suomenlahdella Hangon kohdalla on liikkunut iltapäivällä kello 16 aikaan mielenkiintoinen venäläinen laiva.

Vojevoda-alus on Marinetraffic-sivuston mukaan matkalla kohti Kaliningradia.

111 metriä pitkä ja 24 metriä leveä alus on suunniteltu pelastusoperaatioihin ja pienten pelastusalusten kuljettamiseen.

VPK-sivuston mukaan todellisuudessa kyseessä on ”ensimmäisen henkilön”, eli ilmeisesti presidentti Vladimir Putinin jahti. Sivuston mukaan alus kykenee kuljettamaan mukanaan neljää pienempää alusta ja kahta helikopteria.

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö allekirjoitti sopimuksen aluksen rakentamisesta joulukuussa 2016.

VPK:n tietojen mukaan Vojevoda on varustettu erittäin mukavilla huoneilla. Aluksessa on kahdeksan huoneistoa, joissa on makuuhuone, kylpyhuone ja toimisto. Aluksessa on myös kokoustilat.

Aluksen liikkumisesta Suomenlahdella kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.