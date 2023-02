Suomen vahvin mies suoritti 7-ottelun – varsinkin 800 metrin tulos loksauttaa leuat

Seitsenottelun Suomen ennätys on Satu Ruotsalaisen 6404 pistettä. Ikää ennätyksellä on jo yli 30 vuotta. Tampereen Pyrinnön 19-vuotias huippulupaus Saga Vanninen on päässyt jo melko lähelle. Hän otteli toissa vuonna tuloksen 6271 ja viimeaikaisten suoritusten perusteella häneltä voidaan odottaa uusia SE-lukemia tänä kesänä.