Suomen tappiokierre sai jatkoa – päävalmentaja manasi kehnoa suoritusta: "Hyvin vähän tunnetta"

Suomella on viidestä ottelustaan viisi tappiota, mutta kaksi pistettä viisieräisistä otteluista Japania ja Turkkia vastaan. Suomi kohtaa turnauksessa vielä Tunisian lauantaina ja Egyptin sunnuntaina.

Olympiapaikka karkasi jo kahden ensimmäisen tappion myötä, mutta Suomi taistelee vielä rankingpisteistä, joista on apua vuoden 2025 MM-kisapaikan tavoittelussa.

Omat syötöt heikkoja katkaisuerässä

Lauantaiaamuna Suomen aikaa vastaan asettuva Tunisia on sekin voitoton. Perjantaina Tunisia johti Egyptiä 2–0, mutta romahti 2–3-tappioon. Banks näkee, että avausvoitolle on nyt paikka.

– On voitettava. Tunisia ei ole sillä tasolla, missä nämä aiemmat vastustajat ovat. Peliin on lähdettävä itseluottamuksella, ja haluan nähdä Suomen, jolla on energiaa, päävalmentaja päätti.