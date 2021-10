Suomen Punaisen Ristin entistä työntekijää epäillään törkeästä kavalluksesta

"Kyseessä on erittäin valitettava yksittäistapaus"

– Kyseessä on erittäin valitettava yksittäistapaus, jota poliisi tutkii. On hyvä, että epäselvyydet paljastuivat järjestön sisäisessä tarkastuksessa. Jatkuvaa valvontaa on kuitenkin tehostettava. Tässä tapauksessa se on ollut riittämätöntä, Hämeen piirin väliaikainen toiminnanjohtaja Salla Heiskanen sanoo tiedotteessa.