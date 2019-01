Suomen lennonjohtajien yhdistys järjestää iltapäivällä työnseisauksen – sovintoehdotukseen odotetaan tänään vastausta

Työnseisauksessa on kyse lennonjohtajien pitkään jatkuneesta työriidasta, johon valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti eilen sovintoehdotuksen. Työntekijäpuoli SLJY:n sekä Palvelualojen työnantajat Paltan on määrä vastata ehdotukseen tänään.

SLJY on järjestänyt tammikuussa torstaisin parin tunnin työnseisauksia. Kuun lopusta alkaen työnseisauksia on ollut tarkoitus järjestää myös tiistaisin ja lauantaisin aamuyön ja varhaisaamun tunteina.

Palta taas on ilmoittanut lennonjohtoon kohdistuvasta työsulusta, jonka on tarkoitus alkaa 2. helmikuuta ja päättyä kaksi viikkoa myöhemmin. Sulku on tarkoitus toteuttaa kahdeksalla suurimmalla lentoasemalla pääosin kuuden tunnin kestoisina jaksoina kuutena päivänä viikossa.