Suomen ainoa naismasteroija Minerva Pappi, 48, on kuollut

Suomen ainoa naismasteroija Minerva Pappi on kuollut 48-vuotiaana, kertovat Papin kollega sekä musiikkilehdet Soundi ja Inferno.

Kollega Jaakko Viitalähde kirjoittaa Facebookissa, että Pappi kuoli laajalle levinneeseen rintasyöpään jouluaattona.

Pappi ehti työskennellä musiikkituotannossa lähes 30 vuotta aloittaen uransa Finnvoxilla vuonna 1995. Hän masteroi tuhansia albumeita, erityisesti suomalaista metallimusiikkia, joista tunnetuimpia albumeita ovat Charonin Songs for the Sinners (2005), Swallow the Sunin Hope (2007) sekä Insomniumin One for Sorrow (2.