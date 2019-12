Suomelta uusi humanitaarisen avun linjaus – seksuaaliterveyden edistäminen keskeinen painopiste

– Apua tarvitsevien ihmisten määrä on merkittävästi kasvanut. Käynnissä olevien kriisien määrä on yhä suurempi, yksittäiset kriisit kestävät yhä pidempään ja yhä useampi avun tarvitsija on joutunut pakolaiseksi kotimaansa sisällä tai sen ulkopuolella. Ilmastonmuutos on jo nyt lisännyt luonnonkatastrofien määrää ja tuhoisuutta, tiedotteessa sanotaan.