Suomalaisvahdilta kovat sanat NHL-ykköstähdestä – jakaa huomion kulissien takaa: "Sitä ihmiset eivät ymmärrä"

Koskinen pelasi neljän kauden ajan (2018–22) samassa joukkueessa McDavidin kanssa, kun he molemmat edustivat Edmonton Oilersia. McDavid oli tuona aikana Oilersin kapteeni ja seuran kirkas ykköstähti.

Vaikka McDavid, 27, on ollut lajin huipulla siitä lähtien, kun hän saapui NHL:ään, Koskinen jakaa myös inhimillisen huomion kulissien takaa.

– Ehkä kuitenkin isoin propsi (kehu), mitä hänelle annan, on se henkinen kasvu, mitä hän on tuossa tehnyt. Hänet laitettiin nuorena aika kovaan paikkaan. C rintaan ison markkinan joukkueessa, mitä pitäisi sitten kantaa, Koskinen miettii NHL-tähdet feat. Siim -ohjelmassa.