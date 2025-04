Suomalaisten rakastama kiekkohitti muotoiltiin uuteen uskoon

Vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestaruushuuman ykkössävelmäksi noussut Den glider in on julkaistu päivitetyin sanoin sekä sovituksin. Den glider in igen -kappaleen takana on ruotsalaisduo Zudd & Lee, jonka toinen jäsen on alkuperäisen Den glider in -kappaleen kirjoittanut Peter Karlsson.

Karlsson kertoi tiedotteessa, että idea kiekkoklassikon uudelleen lämmittelyyn syntyi, kun Suomen miesten ensimmäisestä maailmanmestaruudesta tulee toukokuussa kuluneeksi 30 vuotta. Ja tänä keväänä MM-kilpailut pelataan jälleen Tukholmassa.

– Se ei ole vain kappale. Se on tunne. Ääniraita 1990-luvulta, jolloin kaikki kääntyi, Karlsson avasi.

Den glider in oli tehty vuoden 1995 MM-kilpailujen tunnuskappaleeksi, ja sen tulkitsi Nick Borgen. Maailmanmestaruuden jälkeen suomalaiset omivat kappaleen. Kirka levytti sen melko pian Suomen jääkiekkomaajoukkueen kanssa.