Suomalaistähti askeleen lähempänä grand slam -debyyttiä

Kulikova kohtaa karsintojen ensimmäisellä kierroksella kyproslaisen Raluca Serbanin, joka on maailmanlistalla sijalla 209. He kohtasivat toisensa maajoukkueturnauksessa Talissa 2019, jolloin Kulikova voitti kolmessa erässä.

– Totta kai unelmani on läpäistä karsinnat. Minun etuni ja mahdollisesti helpottava tekijä on, ettei kukaan odota minulta mitään. Ainoa viholliseni on minä itse. Jos pystyn käsittelemään Nastian, asiat tulevat menemään hyvin, Kulikova ennakoi Ranskan avoimia.