Suomalaispurjehtija mitalissa kiinni – viimeisessä lähdössä tyly temppu

Kun huonoin sijoitus pyyhkiytyy purjehduksessa pois, on Mikkola seitsemällä sijoituspisteellä jaetulla kolmannella sijalla Sveitsin Maud Jayet'n kanssa. Jollaluokan kärjessä purjehtii Hollannin Marit Bouwmeester kolmella pisteellä ja toisena on Ranskan Louise Cervera viidellä pisteellä. Mikkola on siis tässä vaiheessa kärkipaikastakin vain neljän pisteen päässä.