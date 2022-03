Suomalaislupausta valmentava ex-huippupelaaja joutuu taas taisteluun syöpää vastaan: "Otan varaslähdön"

Nykyään Italian Serie A:n Bolognan valmentajana toimiva Mihajlovic, 53, on taistellut syöpää vastaan vuodesta 2019. Hänelle tehtiin kolme sykliä kemoterapiahoitoja ja luuydinsiirto ensimmäisen hoitokerran aikana. Nyt edessä näyttää olevan uusi taistelu.

Viimeisimmät tutkimukset ovat näyttäneet viitteitä siitä, että tauti on ilmaantumassa uudestaan.

Mihajlovic pelasi urallaan pääasiassa puolustajana. Jugoslavian sekä Serbia ja Montenegron maajoukkueessa vapaapotkuistaan tunnetulle kovanaamalle kertyi 63 ottelua. Seuratasolla hän edusti Italiassa AS Romaa, Interiä, Sampdoriaa ja Laziota, jossa hän pelasi uransa pisimmän pätkän. Mihajlovicilla on hallussaan Serie A:n kaikkien aikojen vapaapotkumaalien ennätys 28 maalilla.