Suomalaiskuskilta huolestuttava kommentti – MM-ralli vaakalaudalla

Huttusen yhteistyö M-Sportin kanssa päättyi viime kauden jälkeen. Brittitiimiltä olisi kyllä löytynyt kalusto, mutta rahaa vastaan. Ja Huttusen ongelmana on ollut budjetti – tarkemmin ottaen sen puute.

Tämä johti siihen, että Huttusen pääpaino on ollut tänä vuonna rallin kotimaisessa SM-sarjassa. Kun takana on neljä osakilpailua, Huttusella on taskussaan kaksi osakilpailuvoittoa talvelta sekä kolmostila kesäkauden avanneesta Pohjanmaa-rallista.